Космонавт раскрыл, сколько времени понадобится для подготовки человека к полёту на Луну

Пяти лет хватит для того, чтобы подготовить человека к полёту на Луну. Об этом рассказал российский космонавт Олег Артемьев.

"Для подготовки человека, который полетит и будет работать на Луне, думаю, достаточно лет пять", — рассказал он в беседе с RT.

При этом, помимо основной подготовки, есть и дополнительные требования. Так, например, чтобы работать на Луне, кандидат должен иметь геологическое образование, а также разбираться в вулканологии. Без этих навыков проводить необходимые исследования на естественном спутнике Земли вряд ли получится.