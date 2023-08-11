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11 августа, 11:45

Космонавт раскрыл, сколько времени понадобится для подготовки человека к полёту на Луну

Космонавт Артемьев: Для подготовки человека к полёту на Луну хватит пяти лет

Пяти лет хватит для того, чтобы подготовить человека к полёту на Луну. Об этом рассказал российский космонавт Олег Артемьев.

"Для подготовки человека, который полетит и будет работать на Луне, думаю, достаточно лет пять", — рассказал он в беседе с RT.

При этом, помимо основной подготовки, есть и дополнительные требования. Так, например, чтобы работать на Луне, кандидат должен иметь геологическое образование, а также разбираться в вулканологии. Без этих навыков проводить необходимые исследования на естественном спутнике Земли вряд ли получится.

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Напомним, в ночь на 11 августа с площадки 1С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Запуск прошёл штатно. Это первый полёт на Луну в истории современной России и первая станция, которая сядет на Южном полюсе естественного спутника Земли со сложным рельефом. Посадка на Луну ожидается 21 августа.

Обложка ©

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Максим Плетнёв
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