Дело не только в здоровье: Россиянам рассказали, кого не возьмут в космонавты

Чтобы отправиться на орбиту Земли, необходимо идеальное здоровье. Из-за этого посмотреть на Землю из иллюминатора космического корабля получится не у всех. Так, отправиться в дальнее путешествие не смогут люди с проблемным сердцем. Об этом рассказал лётчик-космонавт Андрей Борисенко.

"В первую очередь отбраковывают, если есть проблемы с сердцем. Находят камни в почках, язвенную болезнь — тоже мимо. Если обнаруживается какой-то не столь серьёзный недуг, комиссия решает, забраковать претендента или лечить. Могут рекомендовать удалить аппендикс и даже миндалины", — отметил он в беседе с gazetametro.ru.

Борисенко добавил: кандидат принимает решение об операции с риском, что он всё равно может не попасть в отряд космонавтов. По его словам, зачастую человек не знает, какое у него здоровье на самом деле, и при медобследовании могут что-то найти.

Однако на здоровье всё не заканчивается — претендентов могут отсеять по общему уровню интеллекта. Бороздить просторы Вселенной не дадут человеку с недостаточно развитым кругозором или гуманитарным образованием, но можно получить новое.