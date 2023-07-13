В Центре подготовки космонавтов объяснили, почему на орбиту не отправляют гуманитариев

Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Максим Харламов объяснил, почему людей с гуманитарным образованием не берут в космонавты. Всё дело в том, что техническое образование им всё равно понадобится, а времени для дополнительной подготовки нет.

"Профессиональные требования, которые предъявляются к космонавту-испытателю, которого мы планируем подготовить, может выполнять изначально человек, получивший базовое системное образование около этой профессии", — сказал Харламов.

По его словам, занимающиеся подготовкой космонавтов специалисты анализировали образовательные программы и выбрали наиболее подходящие. Так, у претендентов должно быть высшее образование в области информатики, электроники и радиотехники, фотоники и приборостроения, электро- и теплоэнергетики, ядерной энергетики, машиностроения и так далее. Как указал Харламов, в ходе отбора комиссия обращает внимание на претендентов именно с определёнными специальностями.