Скафандр, в котором Пересильд летала на МКС, выставили на продажу
Скафандр Юлии Пересильд. Обложка © "Главкосмос"
Аварийно-спасательный скафандр "Сокол КВ-2", в котором актриса Юлия Пересильд летала на МКС ради съёмок художественного фильма "Вызов", выставили на продажу. Он появился на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности на сайте "Главкосмоса".
Стоимость скафандра не указана, но на сайте можно оставить заявку. Отмечается, что костюм использовался в космосе. Состояние товара оценивается как идеальное. Его можно использовать как музейный экспонат или для частной коллекции, а также как реквизит для различных съёмок.
Комплект скафандра, включающий шлем, гарнитуру, перчатки и стартовые сапоги, весит более 10 килограммов. Снаряжение, изготовленное для дублёра Пересильд Алёны Мордовиной, также можно прибрести.
Ранее сообщалось, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд получили государственную премию в области литературы и искусства 2022 года за "Вызов". Это первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены которого снимались в космосе. Как писал Лайф, Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС для съёмок фильма 5 октября 2021 года. Вместе с ними полетел космонавт Антон Шкаплеров. Не обошлось без приключений — при стыковке с МКС у корабля произошёл отказ оборудования. Вернувшись на землю, актриса рассказала о том, насколько тяжёлым выдалось для неё пребывание на космической станции.