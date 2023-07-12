Скафандр, в котором Пересильд летала на МКС, выставили на продажу

Аварийно-спасательный скафандр "Сокол КВ-2", в котором актриса Юлия Пересильд летала на МКС ради съёмок художественного фильма "Вызов", выставили на продажу. Он появился на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности на сайте "Главкосмоса".

Стоимость скафандра не указана, но на сайте можно оставить заявку. Отмечается, что костюм использовался в космосе. Состояние товара оценивается как идеальное. Его можно использовать как музейный экспонат или для частной коллекции, а также как реквизит для различных съёмок.