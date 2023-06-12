Пересильд: Женщины просто созданы для космоса, я это проверила
Женщины просто созданы для космоса хотя бы потому, что там очень красиво. Такое заявление сделала актриса Юлия Пересильд на вручении Госпремии в Кремле за художественный фильм "Вызов".
Пересильд на присуждении Госпремии за фильм "Вызов" в Кремле. Видео © LIFE
"Спорить с великим Королёвым (основоположник советской космонавтики Сергей Королёв. — Прим. Лайфа) о том, что космос не для женщин, я себе не позволю. Но женщины по природе своей просто созданы для космоса, я это проверила. Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, невесомость — это такое необходимое и непрекращающееся чувство влюблённости", — сказала актриса.
Она поблагодарила создателей фильма и специалистов, которые готовили её к полёту в космос. Кроме того, материальную часть полученной Госпремии Пересильд обещала передать подопечным благотворительного фонда "Галчонок", амбассадором которого она и является.
Ранее Лайф сообщал, что глава государства Владимир Путин в День России вручил госпремии и золотые медали Героев Труда в Кремле. Помимо Юлии Пересильд награды, в частности, получили академики РАН Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков, Алексей Шабунин, а также продюсер фильма "Вызов" Константин Эрнст.
Кадр из видео LIFE