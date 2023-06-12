Пересильд: Женщины просто созданы для космоса, я это проверила

Женщины просто созданы для космоса хотя бы потому, что там очень красиво. Такое заявление сделала актриса Юлия Пересильд на вручении Госпремии в Кремле за художественный фильм "Вызов".

Пересильд на присуждении Госпремии за фильм "Вызов" в Кремле. Видео © LIFE

"Спорить с великим Королёвым (основоположник советской космонавтики Сергей Королёв. — Прим. Лайфа) о том, что космос не для женщин, я себе не позволю. Но женщины по природе своей просто созданы для космоса, я это проверила. Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, невесомость — это такое необходимое и непрекращающееся чувство влюблённости", — сказала актриса.

Она поблагодарила создателей фильма и специалистов, которые готовили её к полёту в космос. Кроме того, материальную часть полученной Госпремии Пересильд обещала передать подопечным благотворительного фонда "Галчонок", амбассадором которого она и является.