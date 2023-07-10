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10 июля, 18:51

В России стартовал новый отбор в отряд космонавтов

"Роскосмос" объявил о начале открытого отбора в отряд космонавтов

<p>Обложка © ЦПК / "Роскосмос"</p>

Обложка © ЦПК / "Роскосмос"

"Роскосмос" начал отбирать кандидатов в отряд космонавтов, участвовать в конкурсе может любой гражданин РФ. Это следует из сообщения на сайте госкорпорации.

"Сегодня "Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявляют о начале открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты. Цель — обеспечение выполнения задач Федеральной космической программы России", — сказано в объявлении.

Заявления и копии документов от желающих принимаются до 30 октября. Претендентам должно быть не более 35 лет, ещё одно требование — наличие высшего образования. При отборе будет оцениваться уровень развития профессионально важных психологических качеств, необходимых для успешной деятельности космонавта. Полный перечень требований опубликован в памятке на сайте корпорации.

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А ранее сообщалось, что "Роскосмос" запланировал развёртывание Российской орбитальной станции на 2027 год. При этом предварительная стоимость её создания была известна ещё в октябре 2022 года.

Андрей Бражников
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