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26 августа, 07:44

Российский космонавт отправился к МКС на корабле Crew Dragon

NASA: Ракета Falcon 9 с кораблём Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в США

<p>Константин Борисов, Андреас Могенсен, Жасмин Могбели, Сатоси Фурукава (слева направо) перед запуском космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС в космическом центре Кеннеди. Обложка © ТАСС / AP</p>

Константин Борисов, Андреас Могенсен, Жасмин Могбели, Сатоси Фурукава (слева направо) перед запуском космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС в космическом центре Кеннеди. Обложка © ТАСС / AP

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon американской компании SpaceX стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома в Космическом центре Кеннеди (штат Флорида). Трансляцию на своём сайте ведёт Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с миссией Crew-7. Видео © Twitter / NASA

На борту находится экипаж миссии Crew-7, в том числе космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов. Компанию ему составляют астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен из Дании и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава. Ракета стартовала в 03:27 по времени восточного побережья США (10:27 мск). Ожидается, что 27 августа в 15:50 произойдёт стыковка с МКС.

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Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на станцию на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов России и Соединённых Штатов. Напомним, в октябре прошлого года на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла Анна Кикина, а в марте в составе Crew-6 — Андрей Федяев.

Никита Никонов
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