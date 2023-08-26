Российский космонавт отправился к МКС на корабле Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon американской компании SpaceX стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома в Космическом центре Кеннеди (штат Флорида). Трансляцию на своём сайте ведёт Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

На борту находится экипаж миссии Crew-7, в том числе космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов. Компанию ему составляют астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен из Дании и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава. Ракета стартовала в 03:27 по времени восточного побережья США (10:27 мск). Ожидается, что 27 августа в 15:50 произойдёт стыковка с МКС.