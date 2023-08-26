Российский космонавт отправился к МКС на корабле Crew Dragon
NASA: Ракета Falcon 9 с кораблём Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в США
Константин Борисов, Андреас Могенсен, Жасмин Могбели, Сатоси Фурукава (слева направо) перед запуском космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС в космическом центре Кеннеди. Обложка © ТАСС / AP
Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon американской компании SpaceX стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома в Космическом центре Кеннеди (штат Флорида). Трансляцию на своём сайте ведёт Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с миссией Crew-7. Видео © Twitter / NASA
На борту находится экипаж миссии Crew-7, в том числе космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов. Компанию ему составляют астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен из Дании и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава. Ракета стартовала в 03:27 по времени восточного побережья США (10:27 мск). Ожидается, что 27 августа в 15:50 произойдёт стыковка с МКС.
Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на станцию на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов России и Соединённых Штатов. Напомним, в октябре прошлого года на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла Анна Кикина, а в марте в составе Crew-6 — Андрей Федяев.