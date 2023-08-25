"Роскосмос" рассмотрит возможность отправки новой миссии на Южный полюс Луны
Госкорпорация "Роскосмос" рассмотрит возможность отправки новой миссии на Южный полюс Луны. Об этом сообщил гендиректор Юрий Борисов, который встретился с разработчиками автоматической станции "Луна-25", сообщили журналистам в госкорпорации.
Глава "Роскосмоса" обсудил причины незавершённой миссии и указал, что она не останавливает освоение Луны. Он заявил, что работу необходимо продолжить.
"Борисов подчеркнул, что российские конструкторы и учёные горят идеей продолжения лунного проекта. Одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025–2026 годах", — указали в "Роскосмосе".
Напомним, что 11 августа с космодрома Восточный был запущен космический аппарат "Луна-25". 16 августа станция вышла на орбиту Луны и прислала первые снимки её поверхности, но 19 августа связь с космическим аппаратом прервалась, а сам он разбился о поверхность спутника Земли.
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