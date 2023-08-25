Госкорпорация "Роскосмос" рассмотрит возможность отправки новой миссии на Южный полюс Луны. Об этом сообщил гендиректор Юрий Борисов, который встретился с разработчиками автоматической станции "Луна-25", сообщили журналистам в госкорпорации.

Глава "Роскосмоса" обсудил причины незавершённой миссии и указал, что она не останавливает освоение Луны. Он заявил, что работу необходимо продолжить.