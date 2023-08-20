Разбилась о спутник Земли: "Роскосмос" потерял связь с "Луной-25"

Связь с межпланетной космической станцией "Луна-25" прервалась, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Согласно предварительным расчётам, аппарат разбился в результате столкновения с поверхностью спутника Земли.

19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты "Луны-25", но около 14:57 мск связь с аппаратом прервалась. Меры по его поиску и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали. Теперь "Роскосмос" собирается создать специальную комиссию для выяснения причин ЧП.