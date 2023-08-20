Разбилась о спутник Земли: "Роскосмос" потерял связь с "Луной-25"
"Роскосмос" потерял связь с "Луной-25"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией (АМС) "Луна-25". Обложка © ТАСС / EB / Roscosmos via AP
Связь с межпланетной космической станцией "Луна-25" прервалась, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Согласно предварительным расчётам, аппарат разбился в результате столкновения с поверхностью спутника Земли.
19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты "Луны-25", но около 14:57 мск связь с аппаратом прервалась. Меры по его поиску и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали. Теперь "Роскосмос" собирается создать специальную комиссию для выяснения причин ЧП.
"В связи с отклонением фактических параметров импульса от расчётных КА "Луна-25" перешёл на нерасчётную орбиту и прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны", — сообщили в госкорпорации результаты предварительного анализа.
Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. 21 августа аппарат должен был сесть на Южном полюсе спутника Земли и стать первым запущенным в истории современной России. 12 августа станция провела первую коррекцию траектории полёта к Луне, 13 августа на ней впервые включили научные приборы, а 16 августа она вышла на орбиту спутника и прислала первые снимки его поверхности. А 18 августа "Луна-25" скорректировала окололунную орбиту.