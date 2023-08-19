"Луна-25" не смогла выйти на предпосадочную орбиту из-за нештатной ситуации
"Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации на борту "Луны-25"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической межпланетной станцией "Луна-25". Обложка © "Роскосмос"
После выдачи импульса для перехода на предпосадочную орбиту на автоматической станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"Сегодня в соответствии с программой полёта АМС "Луна-25" в 14:10 мск был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить манёвр с заданными параметрами", — уточнили в госкорпорации.
В настоящее время специалисты группы управления анализируют причины произошедшего.
Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. 21 августа аппарат должен сесть на Южном полюсе спутника Земли и стать первым запущенным в истории современной России. 12 августа станция провела первую коррекцию траектории полёта к Луне, 13 августа на ней впервые включили научные приборы, а 16 августа она вышла на орбиту спутника и прислала первые снимки его поверхности. Вчера же, 18 августа, "Луна-25" скорректировала окололунную орбиту.