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19 августа, 15:41

"Луна-25" не смогла выйти на предпосадочную орбиту из-за нештатной ситуации

"Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации на борту "Луны-25"

<p>Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической межпланетной станцией "Луна-25"<strong style="font-weight: bold;">. </strong>Обложка © "Роскосмос"</p>

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической межпланетной станцией "Луна-25". Обложка © "Роскосмос"

После выдачи импульса для перехода на предпосадочную орбиту на автоматической станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".

"Сегодня в соответствии с программой полёта АМС "Луна-25" в 14:10 мск был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить манёвр с заданными параметрами", — уточнили в госкорпорации.

В настоящее время специалисты группы управления анализируют причины произошедшего.

В "Роскосмосе" поделились первыми результатами работы научных приборов "Луны-25"

В "Роскосмосе" поделились первыми результатами работы научных приборов "Луны-25"

Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. 21 августа аппарат должен сесть на Южном полюсе спутника Земли и стать первым запущенным в истории современной России. 12 августа станция провела первую коррекцию траектории полёта к Луне, 13 августа на ней впервые включили научные приборы, а 16 августа она вышла на орбиту спутника и прислала первые снимки его поверхности. Вчера же, 18 августа, "Луна-25" скорректировала окололунную орбиту.

Андрей Бражников
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