"Луна-25" не смогла выйти на предпосадочную орбиту из-за нештатной ситуации

После выдачи импульса для перехода на предпосадочную орбиту на автоматической станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".

"Сегодня в соответствии с программой полёта АМС "Луна-25" в 14:10 мск был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить манёвр с заданными параметрами", — уточнили в госкорпорации.