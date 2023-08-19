В "Роскосмосе" поделились первыми результатами работы научных приборов "Луны-25"
Кратер Зееман, запечатлённый "Луной-25". Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала первые результаты работы научных приборов автоматической межпланетной станции "Луна-25" на окололунной орбите. Всего за время полёта было проведено несколько включений аппаратуры.
Так, нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зарегистрировал в энергетическом спектре гамма-лучей "наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта". А ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л передал данные, которые позволили выбрать оптимальный режим работы прибора на поверхности Луны. Он будет измерять энергетические спектры частиц в диапазоне энергий от 10 эВ до 3000 эВ.
Кроме того, прибор ПмЛ, предназначенный для регистрации левитирующих у поверхности частиц и определения параметров окружающей плазмы, зафиксировал удар по спутнику Земли микрометеорита, предположительно, из метеорного потока Персеиды.
"По результатам обработки двух кадров съёмки Луны, сделанной 17 августа посадочными камерами системы СТС-Л, специалистами ИКИ РАН и МИИГАиК проведена привязка к цифровой модели рельефа. Эта технология позволит в будущем существенно повышать точность знания орбиты космического аппарата", — добавили в госкорпорации.
Также "Роскосмос" опубликовал детальный снимок кратера Зееман — третьего по глубине среди кратеров Луны диаметром около 190 километров и глубиной около восьми километров. Более мелкие кратеры на его дне — "выбоины" от частиц объекта, которые отлетели от поверхности при первоначальном ударе и вернулись обратно.
Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. Если всё пройдёт штатно, то 21 августа аппарат станет первым, севшим на Южном полюсе спутника Земли и первым запущенным в истории современной России. Пока всё идёт по плану: 12 августа станция провела первую коррекцию траектории полёта к Луне, 13 августа на ней впервые включили научные приборы, а 16 августа она вышла на орбиту спутника и прислала первые снимки его поверхности. Вчера же, 18 августа, "Луна-25" успешно скорректировала окололунную орбиту.