В "Роскосмосе" поделились первыми результатами работы научных приборов "Луны-25"

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала первые результаты работы научных приборов автоматической межпланетной станции "Луна-25" на окололунной орбите. Всего за время полёта было проведено несколько включений аппаратуры.

Так, нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зарегистрировал в энергетическом спектре гамма-лучей "наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта". А ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л передал данные, которые позволили выбрать оптимальный режим работы прибора на поверхности Луны. Он будет измерять энергетические спектры частиц в диапазоне энергий от 10 эВ до 3000 эВ.

Кроме того, прибор ПмЛ, предназначенный для регистрации левитирующих у поверхности частиц и определения параметров окружающей плазмы, зафиксировал удар по спутнику Земли микрометеорита, предположительно, из метеорного потока Персеиды.

"По результатам обработки двух кадров съёмки Луны, сделанной 17 августа посадочными камерами системы СТС-Л, специалистами ИКИ РАН и МИИГАиК проведена привязка к цифровой модели рельефа. Эта технология позволит в будущем существенно повышать точность знания орбиты космического аппарата", — добавили в госкорпорации.