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18 августа, 10:49

"Луна-25" штатно скорректировала окололунную орбиту

Роскосмос сообщил о плановой коррекции орбиты "Луны-25"

Автоматическая российская станция "Луна-25" провела запланированную коррекцию орбиты, продолжая движение вокруг спутника Земли. Об этом рассказали в Роскосмосе.

"Сегодня в 09:20 по Москве двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд", — отмечается в тексте.

Всё это необходимо для создания наиболее оптимальных условий для дальнейшего выстраивания предпосадочной орбиты. Коррекция прошла в штатном режиме, все системы "Луны-25" работают стабильно, связь с аппаратом поддерживается, добавили в ведомстве.

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Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. Если всё пройдёт штатно, то 21 августа она станет первым аппаратом, севшим на Южном полюсе спутника Земли. 12 августа "Луна-25" провела первую коррекцию траектории перелёта к цели, а 13 августа на станции впервые включили научные приборы. 16 августа аппарат вышел на орбиту Луны и прислал первые снимки её поверхности.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Татьяна Миссуми
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