"Луна-25" штатно скорректировала окололунную орбиту

Автоматическая российская станция "Луна-25" провела запланированную коррекцию орбиты, продолжая движение вокруг спутника Земли. Об этом рассказали в Роскосмосе.

"Сегодня в 09:20 по Москве двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд", — отмечается в тексте.