Аэропорт космодрома Восточный принял первый самолёт
Ту-134 "Роскосмоса" стал первым самолётом, севшим на космодроме Восточный
Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолёт. Обложка © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"
В аэропорту космодрома Восточный в Амурской области совершил посадку первый самолёт в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
Самолёт Ту-134 совершил посадку в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области. Видео © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"
"Самолёт Ту-134 государственной авиации госкорпорации "Роскосмос" в ходе тестового полёта приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его ВПП", — отмечается в сообщении.
Самолёт пилотировал опытный экипаж Центра подготовки космонавтов имени Гагарина во главе с командиром объединённого авиационного отряда Вадимом Юндерсом. Экипаж отработал одно из упражнений по подготовке к заходу и посадке на аэродроме с ограниченным использованием радиотехнических средств. После непродолжительной стоянки и подготовки к повторному вылету воздушное судно направилось в благовещенский аэропорт.
Ранее Лайф рассказывал, как с площадки 1С космодрома Восточный успешно стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Это первый полёт на Луну в истории современной России и первая станция, которая совершит посадку на Южном полюсе спутника Земли со сложным рельефом. По плану она должна приземлиться 21 августа. При этом до конца года с Восточного планируется запустить ещё две ракеты "Союз".