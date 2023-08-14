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14 августа, 09:36

Аэропорт космодрома Восточный принял первый самолёт

Ту-134 "Роскосмоса" стал первым самолётом, севшим на космодроме Восточный

<p>Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолёт. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/roscosmos_gk/10459?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госкорпорация "Роскосмос"</a></p>

Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолёт. Обложка © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

В аэропорту космодрома Восточный в Амурской области совершил посадку первый самолёт в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Самолёт Ту-134 совершил посадку в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области. Видео © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

"Самолёт Ту-134 государственной авиации госкорпорации "Роскосмос" в ходе тестового полёта приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его ВПП", — отмечается в сообщении.

Самолёт пилотировал опытный экипаж Центра подготовки космонавтов имени Гагарина во главе с командиром объединённого авиационного отряда Вадимом Юндерсом. Экипаж отработал одно из упражнений по подготовке к заходу и посадке на аэродроме с ограниченным использованием радиотехнических средств. После непродолжительной стоянки и подготовки к повторному вылету воздушное судно направилось в благовещенский аэропорт.

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Ранее Лайф рассказывал, как с площадки 1С космодрома Восточный успешно стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Это первый полёт на Луну в истории современной России и первая станция, которая совершит посадку на Южном полюсе спутника Земли со сложным рельефом. По плану она должна приземлиться 21 августа. При этом до конца года с Восточного планируется запустить ещё две ракеты "Союз".

Николь Вербер
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