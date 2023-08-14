Аэропорт космодрома Восточный принял первый самолёт

В аэропорту космодрома Восточный в Амурской области совершил посадку первый самолёт в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

"Самолёт Ту-134 государственной авиации госкорпорации "Роскосмос" в ходе тестового полёта приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его ВПП", — отмечается в сообщении.

Самолёт пилотировал опытный экипаж Центра подготовки космонавтов имени Гагарина во главе с командиром объединённого авиационного отряда Вадимом Юндерсом. Экипаж отработал одно из упражнений по подготовке к заходу и посадке на аэродроме с ограниченным использованием радиотехнических средств. После непродолжительной стоянки и подготовки к повторному вылету воздушное судно направилось в благовещенский аэропорт.