Путин исполнил мечту школьницы, попросившую путёвку на космодром Восточный

Президент РФ Владимир Путин исполнил мечту новгородской школьницы Дарьи Арсеньевой, которая просила президента о путёвке на космодром Восточный в Амурской области. Девочка смогла наблюдать за отправкой в космос исследовательского аппарата "Луна-25" с логотипом платформы "Россия — страна возможностей".

Ранее на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" она рассказала Путину, что после участия в Национальной технологической олимпиаде у неё появилась мечта — увидеть космонавтов и побывать на Байконуре. Спустя год после победы в олимпиаде Арсеньеву пригласили в состав делегации от Новгородской области, которая полетела на космодром. Там школьница увидела космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также запуск ракеты "Союз-МС 22".

Арсеньева подарила президенту книгу о Старой Руссе (её родном городе). В ответ на такой внимательный жест он и решил исполнить мечту девочки.

"Непередаваемые ощущения, незабываемые эмоции. Космодром Восточный очень большой и современный. Я даже не думала, что смогу здесь побывать. Я очень благодарна Владимиру Владимировичу Путину, платформе "Россия — страна возможностей, "Роскосмосу", что они осуществили мою мечту побывать на космодроме Восточный", — отметила Дарья.

Однако на этом для неё сюрпризы не закончились. Школьница получила от Путина тематические книги с его автографом и подписью первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза и депутата Госдумы Валентины Терешковой. Кроме того, Дарье дали сертификат на индивидуальную экскурсию в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" им. С.П. Королёва, маскот "Роскосмоса", а также шевроны, значки и рюкзак. Школьница отметила, что больше всего её впечатлили стартовая площадка и новейшие технологии космодрома. В будущем она может связать свою жизнь с космосом.