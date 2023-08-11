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11 августа, 00:54

До конца года с Восточного запустят ещё две ракеты "Союз"

Баранов: До конца года с космодрома Восточный запустят 2 ракеты-носителя "Союз"

До конца этого года с космодрома "Восточный" состоится два пуска ракет-носителей "Союз". Об этом рассказал гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Две ракеты для космодрома Восточный изготовлены. В октябре должны прибыть сюда. <…> Две из них улетят до конца года", — заявил Баранов в ходе поздравления боевого расчёта после запуска ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25".

Запуск ракеты "Союз-2.1б" со станцией "Луна-25" с космодрома Восточный. Видео © Telegram / "Роскосмос"

Названы сроки запуска следующих российских станций на Луну

Названы сроки запуска следующих российских станций на Луну

Напомним, сегодня в 02:10:57 мск с площадки 1С космодрома Восточный стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25". Запуск прошёл успешно. Это первый полёт на Луну в истории современной России и первая станция, которая сядет на Южном полюсе спутника Земли со сложным рельефом. Посадка ожидается 21 августа.

Обложка ©

ТАСС / "Роскосмос медиа" / Наталья Бережная

Анатолий Симоненко
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