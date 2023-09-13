Ким Чен Ын на поезде приехал на космодром Восточный для встречи с Путиным
Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл на литерном поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в Амурской области.
Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный. Видео © LIFE / Павел Баранов
На космодроме уже находился президент России Владимир Путин, встреча глав государств состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.
"Майбах", на котором лидера КНДР довезли до космодрома. Фото © LIFE / Павел Баранов
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. Северокорейский лидер считает, что его визит станет демонстрацией важности отношений с Москвой.