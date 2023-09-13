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13 сентября, 04:20

Ким Чен Ын на поезде приехал на космодром Восточный для встречи с Путиным

<p>Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл на литерном поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в Амурской области.

Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный. Видео © LIFE / Павел Баранов

На космодроме уже находился президент России Владимир Путин, встреча глав государств состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.

"Майбах", на котором лидера КНДР довезли до космодрома. Фото © LIFE / Павел Баранов

"Майбах", на котором лидера КНДР довезли до космодрома. Фото © LIFE / Павел Баранов

Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. Северокорейский лидер считает, что его визит станет демонстрацией важности отношений с Москвой.

Захарова прокомментировала визит Ким Чен Ына в Россию

Захарова прокомментировала визит Ким Чен Ына в Россию

Лариса Сафронова
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