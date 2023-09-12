Украине посоветовали распрощаться с иллюзиями из-за визита Ким Чен Ына в Россию

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию доказывает поддержку Пхеньяном Москвы в условиях спецоперации на Украине. Одним из его итогов может стать подписание важных соглашений по итогам встречи северокорейского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, считает политолог и член экспертного клуба "Дигория" Норат Аджамян.

"Стоит заметить, что КНДР заняла позицию в поддержку России с самого начала СВО. А в январе этого года сестра Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила следующее: "Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны", — напомнил политолог в беседе с Лайфом.

Учитывая эту позицию, есть предположение, что КНДР может поддержать нашу страну и на уровне военно-технического сотрудничества, допускает политолог. В частности, речь может идти о поставке России артиллерийских снарядов, противотанковых ракет и некоторых видов боевой техники. Подобная поставка сильнее развеяла бы иллюзии Украины относительно арсенала России, заметил Аджамян. России, в свою очередь, тоже есть чем поделиться. Это могут быть военные технологии или поставки продовольствия.

США уже грозятся санкциями Пхеньяну, однако, учитывая и так постоянное давление со стороны Вашингтона, вряд ли это заставит Северную Корею отказаться от сотрудничества с Россией, если будут действительно взаимовыгодные предложения. Также подобное сближение не понравится Южной Корее, однако, учитывая что эта страна активно помогает Украине, Россия вряд ли будет особо беспокоиться о реакции Сеула, предположил собеседник Лайфа.

"Однако стоит дождаться встречи лидеров России и КНДР, в любом случае в нынешнее время итоги этой встречи представляются особо интересными", — подытожил Аджамян.