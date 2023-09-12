Песков оценил предостережение Белого дома в адрес КНДР по продаже оружия

Россия и Северная Корея руководствуются интересами двусторонних отношений, а предупреждения из Вашингтона Москву не интересуют. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предостережения из Белого дома в адрес КНДР о продаже оружия РФ.

"Как вы знаете, всё-таки, реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться", — заявил Песков.