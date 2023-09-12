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12 сентября, 02:36

Песков оценил предостережение Белого дома в адрес КНДР по продаже оружия

Песков: РФ не интересуют предостережения из США в контексте переговоров с КНДР

Россия и Северная Корея руководствуются интересами двусторонних отношений, а предупреждения из Вашингтона Москву не интересуют. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предостережения из Белого дома в адрес КНДР о продаже оружия РФ.

"Как вы знаете, всё-таки, реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться", — заявил Песков.

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Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон призывает Пхеньян не предпринимать никаких шагов в оборонном направлении с Россией. По его мнению, переговоры КНДР и РФ в данной сфере сейчас продвигаются.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
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