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5 сентября, 21:58

США потребуют от КНДР не сотрудничать с Россией в сфере обороны

Салливан: США потребуют от КНДР не сотрудничать с Россией в сфере обороны

Сотрудничество России и КНДР с каждым днём всё больше беспокоит США, в связи с чем Вашингтон решил призвать Пхеньян не предпринимать никаких шагов в оборонном направлении. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются. Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги в этом направлении", — рассказал чиновник.

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Ранее Лайф писал, что США увидели угрозу для своей национальной безопасности из-за наработок в сфере биологического оружия, которые якобы ведут Россия и Северная Корея. Такое заявление сделал Пентагон, не забыв упомянуть и Китай с Ираном.

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Freepik

Андрей Соловьёв
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