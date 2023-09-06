США потребуют от КНДР не сотрудничать с Россией в сфере обороны

Сотрудничество России и КНДР с каждым днём всё больше беспокоит США, в связи с чем Вашингтон решил призвать Пхеньян не предпринимать никаких шагов в оборонном направлении. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются. Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги в этом направлении", — рассказал чиновник.