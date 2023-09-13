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13 сентября, 05:13

"Майбах" привёз с собой: Лайф посмотрел, как Ким Чен Ына встретили у Восточного

Ким Чен Ын на поезде прибыл к космодрому Восточный, где встретится с Путиным

<p>Ким Чен Ына встречают у поезда на космодроме Восточный. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Ким Чен Ына встречают у поезда на космодроме Восточный. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Лидер КНДР Ким Чен Ын, прибывший в Россию с официальным визитом, добрался до космодрома Восточный в Амурской области на поезде. Сегодня, 13 сентября, там пройдёт их встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сотрудники служб безопасности основательно подготовились к приезду северокорейского лидера и даже измеряли температуру воздуха и скорость ветра у космодрома.

Сотрудник службы безопасности измеряет температуру у космодрома Восточный. Фото © LIFE / Павел Баранов

Сотрудник службы безопасности измеряет температуру у космодрома Восточный. Фото © LIFE / Павел Баранов

Вместе с Ким Чен Ыном на этом же поезде приехал и автомобиль "Майбах", на котором он добирался до главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей, где его уже ждал глава российского государства. Они поприветствовали друг друга и обменялись парой фраз.

Поезд, на котором Ким Чен Ын приехал до космодрома Восточный. Фото © LIFE / Павел Баранов

Поезд, на котором Ким Чен Ын приехал до космодрома Восточный. Фото © LIFE / Павел Баранов

"Майбах", на котором лидера КНДР довезли до космодрома. Фото © LIFE / Павел Баранов

"Майбах", на котором лидера КНДР довезли до космодрома. Фото © LIFE / Павел Баранов

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию, несмотря на занятость

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию, несмотря на занятость

После этого лидеры двух государств побывали на экскурсии по объектам космодрома, а северокорейский лидер оставил отзыв в книге почётных гостей.

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. Лидер КНДР считает, что его визит станет демонстрацией важности отношений с Москвой. Российский президент Владимир Путин в свою очередь отправился на космодром после Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке.

Артур Лапсаков
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