"Майбах" привёз с собой: Лайф посмотрел, как Ким Чен Ына встретили у Восточного
Ким Чен Ын на поезде прибыл к космодрому Восточный, где встретится с Путиным
Ким Чен Ына встречают у поезда на космодроме Восточный. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Лидер КНДР Ким Чен Ын, прибывший в Россию с официальным визитом, добрался до космодрома Восточный в Амурской области на поезде. Сегодня, 13 сентября, там пройдёт их встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сотрудники служб безопасности основательно подготовились к приезду северокорейского лидера и даже измеряли температуру воздуха и скорость ветра у космодрома.
Сотрудник службы безопасности измеряет температуру у космодрома Восточный. Фото © LIFE / Павел Баранов
Вместе с Ким Чен Ыном на этом же поезде приехал и автомобиль "Майбах", на котором он добирался до главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей, где его уже ждал глава российского государства. Они поприветствовали друг друга и обменялись парой фраз.
Поезд, на котором Ким Чен Ын приехал до космодрома Восточный. Фото © LIFE / Павел Баранов
"Майбах", на котором лидера КНДР довезли до космодрома. Фото © LIFE / Павел Баранов
После этого лидеры двух государств побывали на экскурсии по объектам космодрома, а северокорейский лидер оставил отзыв в книге почётных гостей.
Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. Лидер КНДР считает, что его визит станет демонстрацией важности отношений с Москвой. Российский президент Владимир Путин в свою очередь отправился на космодром после Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке.