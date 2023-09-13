Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию, несмотря на занятость

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поблагодарил президента России за приглашение посетить страну, несмотря на занятость. Об этом он заявил на встрече с российским лидером на космодроме Восточный.

"Спасибо, что, несмотря на свою занятость, пригласили нас и тепло приняли", — сказал Ким Чен Ын.