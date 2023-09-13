Регион

Уведомления отключены

13 сентября, 04:45

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию, несмотря на занятость

<p>Ким Чен Ын у поезда, на котором он приехал на космодром Восточный. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Ким Чен Ын у поезда, на котором он приехал на космодром Восточный. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поблагодарил президента России за приглашение посетить страну, несмотря на занятость. Об этом он заявил на встрече с российским лидером на космодроме Восточный.

"Спасибо, что, несмотря на свою занятость, пригласили нас и тепло приняли", — сказал Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын на поезде приехал на космодром Восточный для встречи с Путиным

Ким Чен Ын на поезде приехал на космодром Восточный для встречи с Путиным

Напомним, Путин встретил Ким Чен Ына у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей космодрома и поприветствовал его. Сегодня, 13 сентября, лидеры двух стран проведут переговоры.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Ким Чен Ын
  • Путин
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров