Путину и Ким Чен Ыну проводят экскурсию по объектам космодрома Восточный

Напомним, несколькими минутами ранее российский лидер поприветствовал северокорейского коллегу на космодроме Восточный в Амурской области. Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.

Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. Северокорейский лидер считает, что его визит станет демонстрацией важности отношений с Москвой. А Владимир Путин отправился на космодром после Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке.