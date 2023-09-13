Путину и Ким Чен Ыну проводят экскурсию по объектам космодрома Восточный
Президенту РФ Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну проводят экскурсию по ключевым объектам космодрома Восточный. Первое видео публикует журналист Павел Зарубин.
Путину и Ким Чен Ыну проводят экскурсию по объектам космодрома Восточный. Видео © телеграм-канал "Зарубин"
Напомним, несколькими минутами ранее российский лидер поприветствовал северокорейского коллегу на космодроме Восточный в Амурской области. Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.
Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. Северокорейский лидер считает, что его визит станет демонстрацией важности отношений с Москвой. А Владимир Путин отправился на космодром после Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке.
t.me / Кремль.Новости