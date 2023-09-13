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Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 06:19
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Ким Чен Ын назвал СВО священной борьбой России за свою безопасность

Россия поднялась на "священную" борьбу за защиту своего суверенитета и безопасности, заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный.

"Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами, которые противостоят России", сказал он.

По словам северокорейского лидера, Пхеньян поддерживает Москву. Он отметил, что его визит в Россию пришёлся на "особое время".

Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс "Союз" на космодроме Восточный
Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс "Союз" на космодроме Восточный

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. По его словам, визит покажет важность отношений России и КНДР. Сегодня он и Владимир Путин прибыли на космодром Восточный в Амурской области для проведения переговоров. Как отметил российский лидер, наша страна гордится своей космической отраслью.

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Михаил Метцель / ТАСС

Матвей Константинов
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