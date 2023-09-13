Ким Чен Ын назвал СВО священной борьбой России за свою безопасность
Россия поднялась на "священную" борьбу за защиту своего суверенитета и безопасности, заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный.
"Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами, которые противостоят России", — сказал он.
По словам северокорейского лидера, Пхеньян поддерживает Москву. Он отметил, что его визит в Россию пришёлся на "особое время".
Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. По его словам, визит покажет важность отношений России и КНДР. Сегодня он и Владимир Путин прибыли на космодром Восточный в Амурской области для проведения переговоров. Как отметил российский лидер, наша страна гордится своей космической отраслью.
Михаил Метцель / ТАСС