Ким Чен Ын назвал СВО священной борьбой России за свою безопасность

Россия поднялась на "священную" борьбу за защиту своего суверенитета и безопасности, заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный.

"Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами, которые противостоят России", — сказал он.