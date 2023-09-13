Путин заявил, что Россия гордится развитием своей космической отрасли

Россия гордится тем, как развивается её космическая отрасль, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас. Это (космодром Восточный. — Прим. Лайфа) — наш новый объект", — сказал он.