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13 сентября, 06:12

Путин заявил, что Россия гордится развитием своей космической отрасли

Россия гордится тем, как развивается её космическая отрасль, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас. Это (космодром Восточный. — Прим. Лайфа) — наш новый объект", — сказал он.

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Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. По его словам, визит станет демонстрацией важности отношений России и КНДР. Лидеры двух стран прибыли на космодром Восточный и уже начали свои переговоры, в ходе которых они затронут вопросы экономического, гуманитарного взаимодействия, а также ситуации в регионе.

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Артём Геодакян / ТАСС

Матвей Константинов
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