Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. В них участвуют члены делегаций двух стран.

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме Восточный. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Я очень рад вас вновь видеть и принимать в России. На этот раз, как мы и договорились, на космодроме Восточный", — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что именно Россия была первой страной, признавшей суверенное независимое государство КНДР. По его словам, в ходе переговоров планируется затронуть вопросы экономического, гуманитарного взаимодействия, а также ситуации в регионе. В свою очередь Ким поблагодарил за то, что российский лидер уделяет внимание отношениям двух стран.

"И за то, что мы своими глазами смогли увидеть настоящее и будущее космической державы", — добавил он.

Беседа глав государств проходит в зале переговоров на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2". Прошлые переговоры, состоявшиеся в 2019 году, продлились около трёх с половиной часов.