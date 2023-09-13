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13 сентября, 05:45

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме Восточный

<p>Ким Чен Ын и Владимир Путин на космодроме Восточный. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Ким Чен Ын и Владимир Путин на космодроме Восточный. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. В них участвуют члены делегаций двух стран.

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме Восточный. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Я очень рад вас вновь видеть и принимать в России. На этот раз, как мы и договорились, на космодроме Восточный", сказал российский лидер.

Путин напомнил, что именно Россия была первой страной, признавшей суверенное независимое государство КНДР. По его словам, в ходе переговоров планируется затронуть вопросы экономического, гуманитарного взаимодействия, а также ситуации в регионе. В свою очередь Ким поблагодарил за то, что российский лидер уделяет внимание отношениям двух стран.

"И за то, что мы своими глазами смогли увидеть настоящее и будущее космической державы", добавил он.

Беседа глав государств проходит в зале переговоров на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2". Прошлые переговоры, состоявшиеся в 2019 году, продлились около трёх с половиной часов.

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Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. Он считает, что визит станет демонстрацией важности отношений КНДР и России. В свою очередь Владимир Путин, побывавший на Восточном экономическом форуме, отправился для встречи с ним на космодром Восточный.

Матвей Константинов
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