Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс "Союз" на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын посетили стартовый комплекс для ракет "Союз-2" на космодроме Восточный в Амурской области, который расположился на площади около 45 тысяч квадратных метров.

Комплекс предусматривает всю современную инфраструктуру для приёма ракет-носителей, проведения предполётной подготовки и самого пуска. Примечательно, что здание командного пункта построено так, что может выдержать удар от падения ступеней ракеты во время запуска. Не менее интересно и то, как проходит заправка ракет: специальные коммуникации проведены под землёй и позволяют заправлять баки со стационарных блоков кислорода, азота, керосина и нафтила.

Также российский лидер и его северокорейский коллега осмотрели строительную площадку стартового комплекса "Ангара". Его строительство ведётся с мая 2019 года и сегодня находится на завершающем этапе. Комплекс займёт площадь в 109 гектаров и будет включать в себя более 200 зданий и сооружений, в том числе стартовый стол высотой 28,1 м.