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Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 05:43
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Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс "Союз" на космодроме Восточный

Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын посетили стартовый комплекс для ракет "Союз-2" на космодроме Восточный в Амурской области, который расположился на площади около 45 тысяч квадратных метров.

Комплекс предусматривает всю современную инфраструктуру для приёма ракет-носителей, проведения предполётной подготовки и самого пуска. Примечательно, что здание командного пункта построено так, что может выдержать удар от падения ступеней ракеты во время запуска. Не менее интересно и то, как проходит заправка ракет: специальные коммуникации проведены под землёй и позволяют заправлять баки со стационарных блоков кислорода, азота, керосина и нафтила.

Также российский лидер и его северокорейский коллега осмотрели строительную площадку стартового комплекса "Ангара". Его строительство ведётся с мая 2019 года и сегодня находится на завершающем этапе. Комплекс займёт площадь в 109 гектаров и будет включать в себя более 200 зданий и сооружений, в том числе стартовый стол высотой 28,1 м.

Лайф посмотрел, как Ким Чен Ына встретили у Восточного
Лайф посмотрел, как Ким Чен Ына встретили у Восточного

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. Лидер КНДР считает, что его визит станет демонстрацией важности отношений с Москвой. Российский президент Владимир Путин в свою очередь отправился на космодром после Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке. Сегодня между лидерами состоятся переговоры.

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Максим Плетнёв
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