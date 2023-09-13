Беседа Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет завершилась
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына тет-а-тет на космодроме Восточный в Амурской области завершились.
Ожидается, что позднее сегодня Путин даст официальный обед в честь своего гостя.
Напомним, на встрече, прошедшей на космодроме Восточный, лидеры двух стран обсуждали вопросы экономического, гуманитарного взаимодействия, а также ситуации в регионе. Как отметил Ким Чен Ын, Россия начала "священную" борьбу за свою безопасность. Он надеется, что наши страны будут всегда вместе противостоять империализму.
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ТАСС / Владимир Смирнов