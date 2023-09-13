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13 сентября, 07:52

Беседа Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет завершилась

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына тет-а-тет на космодроме Восточный в Амурской области завершились.

Ожидается, что позднее сегодня Путин даст официальный обед в честь своего гостя.

Путин показал Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus

Путин показал Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus

Напомним, на встрече, прошедшей на космодроме Восточный, лидеры двух стран обсуждали вопросы экономического, гуманитарного взаимодействия, а также ситуации в регионе. Как отметил Ким Чен Ын, Россия начала "священную" борьбу за свою безопасность. Он надеется, что наши страны будут всегда вместе противостоять империализму.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Матвей Константинов
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