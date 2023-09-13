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13 сентября, 07:49

Путин показал Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном показал ему автомобиль класса люкс Aurus отечественного производства.

Владимир Путин показал Ким Чен Ыну российский автомобиль "Аурус". Видео © LIFE

Глава КНДР осмотрел машину снаружи и поспешил оценить салон авто. Он сел на правое заднее сиденье, а слева расположился Путин. Политики пробыли внутри несколько минут, после чего продолжили общение на воздухе.

Кстати, президент России уже на протяжении нескольких лет пользуется лимузином "Аурус". Иногда глава государства демонстрирует премиальный транспорт и иностранным коллегам. Например, в декабре 2022 года Путин прокатил главу Белоруссии Александра Лукашенко на Aurus по Петербургу. Также компанию им составил Коля Лукашенко.

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Стирают пылинки: Лайф снял, как в Самарканде ухаживают за Aurus Путина

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Николь Вербер
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