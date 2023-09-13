Путин показал Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном показал ему автомобиль класса люкс Aurus отечественного производства.

Владимир Путин показал Ким Чен Ыну российский автомобиль "Аурус". Видео © LIFE

Глава КНДР осмотрел машину снаружи и поспешил оценить салон авто. Он сел на правое заднее сиденье, а слева расположился Путин. Политики пробыли внутри несколько минут, после чего продолжили общение на воздухе.