Ким Чен Ын надеется, что РФ и КНДР всегда будут вместе бороться с империализмом

Пхеньян и Москва всегда будут вместе бороться с империализмом, надежду на это выразил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

"Надеемся, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства", — сказал он в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный.