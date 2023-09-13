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13 сентября, 06:31

Ким Чен Ын надеется, что РФ и КНДР всегда будут вместе бороться с империализмом

Пхеньян и Москва всегда будут вместе бороться с империализмом, надежду на это выразил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

"Надеемся, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства", — сказал он в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный.

Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс "Союз" на космодроме Восточный

Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс "Союз" на космодроме Восточный

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. По его словам, визит покажет важность отношений РФ и КНДР. Он и Владимир Путин уже прибыли на космодром Восточный в Амурской области и начали переговоры. По словам северокорейского лидера, наша страна встала на "священную" борьбу за своей суверенитет и Пхеньян поддерживает это.

Обложка ©

Михаил Метцель / ТАСС

Матвей Константинов
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