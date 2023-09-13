Ким Чен Ын надеется, что РФ и КНДР всегда будут вместе бороться с империализмом
Пхеньян и Москва всегда будут вместе бороться с империализмом, надежду на это выразил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
"Надеемся, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства", — сказал он в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный.
Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. По его словам, визит покажет важность отношений РФ и КНДР. Он и Владимир Путин уже прибыли на космодром Восточный в Амурской области и начали переговоры. По словам северокорейского лидера, наша страна встала на "священную" борьбу за своей суверенитет и Пхеньян поддерживает это.
Михаил Метцель / ТАСС