Бывший американский разведчик заявил о победе России над США по умолчанию
Экс-разведчик США Риттер: Москва победит Вашингтон без усилий
Москва одержит над Вашингтоном победу, причём это не будет ей стоить каких-либо усилий. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X (ранее Twitter).
"Россия победит по умолчанию, то есть она даже не пытается победить. Мы просто сами проиграем", — написал он.
По словам Риттера, американцы сегодня живут в утопии, не понимая, что происходит на самом деле. И если ничего не изменится, то Россия точно победит.
Ранее обозреватель Кори Шейк заявила, что США проиграют в случае большой войны из-за дефицита боеприпасов и оружия, а снаряды иссякнут уже через несколько недель. По её словам, Вашингтон даже не может рассчитывать на программу ленд-лиза от союзников.
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