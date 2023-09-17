Бывший американский разведчик заявил о победе России над США по умолчанию

Москва одержит над Вашингтоном победу, причём это не будет ей стоить каких-либо усилий. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X (ранее Twitter).

"Россия победит по умолчанию, то есть она даже не пытается победить. Мы просто сами проиграем", — написал он.

По словам Риттера, американцы сегодня живут в утопии, не понимая, что происходит на самом деле. И если ничего не изменится, то Россия точно победит.