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Регион
Опубликовано 9 сентября 2023, 16:00
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Запад осознал неизбежность победы России на Украине, заявили в США

Экс-разведчик ВС США Риттер: Запад считает победу России на Украине неизбежной

Запад осознал, что победа России в конфликте неминуема, и теперь старается минимизировать последствия этого для себя, заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

"На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения", — приводит слова эксперта Sputnik International.

Риттер добавил, что если конфликт остановить сейчас, то примерно понятно, в каких границах будет существовать Украина. В противном случае это государство может полностью исчезнуть с карты мира. По мнению экс-разведчика, в НАТО недооценили ВС РФ при подготовке контрнаступления ВСУ. Однако правильно выстроенная оборона, самоотверженность и дисциплина российских солдат вернули членов альянса на землю.

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Ранее Риттер заявил, что американские генералы понимают невозможность победы над РФ в случае войны. Поэтому они вряд ли решатся на крупномасштабный конфликт, считает эксперт.

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Никита Никонов
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