Запад осознал неизбежность победы России на Украине, заявили в США

Запад осознал, что победа России в конфликте неминуема, и теперь старается минимизировать последствия этого для себя, заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

"На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения", — приводит слова эксперта Sputnik International.