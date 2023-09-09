Американские власти обманывают публику, когда заявляют об "успехах" украинского контрнаступления. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который недавно утверждал, что Киев якобы вернул 50% ранее утраченных территорий и называл шаги ВСУ "настоящим прогрессом".

Напомним, во время визита в Киев Блинкен заявил, что Вашингтон фиксирует "заметный прогресс" в наступлении ВСУ. Однако, по данным Минобороны России, у украинских войск не всё так радужно, как считают в США. Так, ВСУ за три месяца потеряли уже более 66 тысяч своих солдат. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не просто забуксовало, а провалилось.