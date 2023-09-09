"Тони, посмотри на карту!": В США Блинкена подняли на смех за его слова об успехах ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Белый дом лжёт об "успешности" контрнаступления ВСУ
Американские власти обманывают публику, когда заявляют об "успехах" украинского контрнаступления. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который недавно утверждал, что Киев якобы вернул 50% ранее утраченных территорий и называл шаги ВСУ "настоящим прогрессом".
"Настоящий прогресс? Тони, посмотри на карту! Лучше посмотри на "прогресс", не совершённый Украиной", — возмутился Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Американский аналитик также добавил, что в Белом доме попросту не понимают тактику российских войск.
Напомним, во время визита в Киев Блинкен заявил, что Вашингтон фиксирует "заметный прогресс" в наступлении ВСУ. Однако, по данным Минобороны России, у украинских войск не всё так радужно, как считают в США. Так, ВСУ за три месяца потеряли уже более 66 тысяч своих солдат. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не просто забуксовало, а провалилось.
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