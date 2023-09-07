В США заявили, что американские генералы понимают невозможность победы над РФ в случае войны

США вряд ли пойдут на крупномасштабный военный конфликт с Россией, ведь американские генералы уже заранее понимают, что не смогут выиграть эту войну. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, комментируя слова журналиста Такера Карлсона о сражении Вашингтона с Москвой в 2024 году.

"Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. И неважно, что мы для этого будем делать. Поэтому глупо даже говорить о самой возможности горячей войны", — сказал Риттер на своём канале U.S. Tour of Duty.

Говоря о том, где, в теории, могут проходить боевые действия, он указал, что возможности одолеть Россию у американского командования нет ни в Сирии, ни на Украине, ни в европейских странах. Военный отметил, что Карлсон ничего не знает о настоящей войне, и посоветовал ему поговорить об этом с экс-советником главы Пентагона полковником Дугласом Макгрегором.

"Ты не прав. У нас не будет горячей войны, потому что генералы знают, что мы [США. — Прим. Лайфа] не сможем победить", — заключил Риттер.