Медведев предупредил о гражданской войне в США
Зампред СБ РФ Медведев: Конфликт элит в США может привести к гражданской войне
В США всё больше растут риски начала гражданской войны. Так считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он указал, что такой исход возможен из-за внутреннего разлада в элитах Соединённых Штатов.
Политик отметил, что США сейчас конфликтуют сами с собой. По слова Медведева, в какой-то степени этот разлад носит непримиримый характер.
"Такого рода внутристрановые конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной", — отметил Медведев в интервью ТАСС.
Замглавы Совбеза РФ добавил, что США стали очень специфичным государством, в котором бывшего президента Дональда Трампа признают обвиняемым, чтобы не дать ему участвовать в новых выборах. Кроме того, по его мнению, Америку разорвало на части столкновение между консервативным республиканским политическим истеблишментом и либеральным сегментом.
Ранее Дмитрий Медведев высмеял кандидатов на пост будущего президента США Дональда Трампа и Джо Байдена. Политик опубликовал фото, назвав их заключённым и зомби.