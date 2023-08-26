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26 августа, 10:07

Медведев предупредил о гражданской войне в США

Зампред СБ РФ Медведев: Конфликт элит в США может привести к гражданской войне

В США всё больше растут риски начала гражданской войны. Так считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он указал, что такой исход возможен из-за внутреннего разлада в элитах Соединённых Штатов.

Политик отметил, что США сейчас конфликтуют сами с собой. По слова Медведева, в какой-то степени этот разлад носит непримиримый характер.

"Такого рода внутристрановые конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной", — отметил Медведев в интервью ТАСС.

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Замглавы Совбеза РФ добавил, что США стали очень специфичным государством, в котором бывшего президента Дональда Трампа признают обвиняемым, чтобы не дать ему участвовать в новых выборах. Кроме того, по его мнению, Америку разорвало на части столкновение между консервативным республиканским политическим истеблишментом и либеральным сегментом.

Ранее Дмитрий Медведев высмеял кандидатов на пост будущего президента США Дональда Трампа и Джо Байдена. Политик опубликовал фото, назвав их заключённым и зомби.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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