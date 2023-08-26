Медведев предупредил о гражданской войне в США

В США всё больше растут риски начала гражданской войны. Так считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он указал, что такой исход возможен из-за внутреннего разлада в элитах Соединённых Штатов.

Политик отметил, что США сейчас конфликтуют сами с собой. По слова Медведева, в какой-то степени этот разлад носит непримиримый характер.

"Такого рода внутристрановые конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной", — отметил Медведев в интервью ТАСС.

Замглавы Совбеза РФ добавил, что США стали очень специфичным государством, в котором бывшего президента Дональда Трампа признают обвиняемым, чтобы не дать ему участвовать в новых выборах. Кроме того, по его мнению, Америку разорвало на части столкновение между консервативным республиканским политическим истеблишментом и либеральным сегментом.