Регион

Уведомления отключены

25 августа, 11:34

"Заключённые против зомби": Медведев мемом показал всю суть грядущих выборов президента США

Медведев выложил мем, высмеяв Трампа и Байдена в борьбе за пост президента США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял кандидатов на пост будущего президента США Дональда Трампа и Джо Байдена. Он выложил в социальной сети X фото политиков, назвав их заключённым и зомби.

"Заключённые против зомби". Скоро выйдет новый триллер", написал Медведев.

На прикреплённых политиком фото — "магшот" Трампа, распространённый офисом шерифа округа Фултон, а также отредактированное в стиле мертвеца лицо Байдена.

Пост Дмитрия Медведева в социальной сети X. Скриншот © X / MedvedevRussiaE

Пост Дмитрия Медведева в социальной сети X. Скриншот © X / MedvedevRussiaE

Сын Трампа начал продавать мерч с тюремной фотографией отца, чтобы помочь ему

Сын Трампа начал продавать мерч с тюремной фотографией отца, чтобы помочь ему

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп стал первым среди своих коллег, у которого есть "магшот" — тюремное фото. В Джорджии он прошёл процедуру формального ареста по делу о вмешательстве в выборы, после чего покинул тюрьму. Трамп считает, что ему грозит более 500 лет тюрьмы по 91 пункту обвинения.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Джозеф Байден
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров