"Заключённые против зомби": Медведев мемом показал всю суть грядущих выборов президента США
Медведев выложил мем, высмеяв Трампа и Байдена в борьбе за пост президента США
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял кандидатов на пост будущего президента США Дональда Трампа и Джо Байдена. Он выложил в социальной сети X фото политиков, назвав их заключённым и зомби.
"Заключённые против зомби". Скоро выйдет новый триллер", — написал Медведев.
На прикреплённых политиком фото — "магшот" Трампа, распространённый офисом шерифа округа Фултон, а также отредактированное в стиле мертвеца лицо Байдена.
Пост Дмитрия Медведева в социальной сети X. Скриншот © X / MedvedevRussiaE
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп стал первым среди своих коллег, у которого есть "магшот" — тюремное фото. В Джорджии он прошёл процедуру формального ареста по делу о вмешательстве в выборы, после чего покинул тюрьму. Трамп считает, что ему грозит более 500 лет тюрьмы по 91 пункту обвинения.
ТАСС / Валерий Шарифулин