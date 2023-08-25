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25 августа, 08:27

Сын Трампа начал продавать мерч с тюремной фотографией отца, чтобы помочь ему

<p>Обложка © Getty Images / Fulton County Sheriff&#x27;s Office</p>

Обложка © Getty Images / Fulton County Sheriff's Office

Футболки и плакаты с фотографией Дональда Трампа начал продавать его сын, предприниматель Дональд Трамп – младший. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Вся прибыль от продажи этой продукции в моём интернет-магазине будет направлена в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием, которые мы видим перед собой", — написал сын экс-президента США.

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Известно, что футболка с тюремной фотографией Трампа стоит 29,9 доллара, а плакат — 19,9 доллара. По словам сына экс-президента, он не будет пытаться извлечь от продаж выгоду для себя. Трамп-младший пообещал сделать всё, чтобы помочь отцу.

Ранее Лайф рассказывал о том, что бывший президент США Дональд Трамп стал первым президентом за всю историю страны, у которого есть официальное тюремное фото. Напомним, экс-лидер Штатов прошёл формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы и покинул тюрьму в Джорджии. Он считает, что ему грозит более 500 лет тюрьмы по 91 обвинению.

Илья Суриков
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