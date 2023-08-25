Сын Трампа начал продавать мерч с тюремной фотографией отца, чтобы помочь ему

Футболки и плакаты с фотографией Дональда Трампа начал продавать его сын, предприниматель Дональд Трамп – младший. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Вся прибыль от продажи этой продукции в моём интернет-магазине будет направлена в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием, которые мы видим перед собой", — написал сын экс-президента США.