Трамп пообещал в случае президентства незамедлительно прекратить конфликт на Украине
Трамп вновь пообещал незамедлительно добиться прекращения конфликта на Украине
Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он незамедлительно добьётся прекращения конфликта на Украине, который, по его словам, остановить "очень легко". Об этом экс-глава Белого дома сообщил в беседе с телеведущим Такером Карлсоном, которую тот обнародовал в соцсети X (ранее Twitter).
Бывший президент также отметил, что действующий американский лидер не сможет поспособствовать прекращению конфликта из-за некомпетентности. По его словам, Вашингтон "во многом вовлечён" в украинский конфликт, а задача президента США в том, чтобы вытащить страну из него, но Байден предпочитает "фотографироваться на пляже".
В этом же интервью Трамп заявил, что Байден "не дотянет" до выборов 2024 года. Своё мнение он обосновал тем, что нынешний президент США старше его на несколько лет и к тому же он слаб абсолютно во всех отношениях.
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