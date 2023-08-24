Трамп пообещал в случае президентства незамедлительно прекратить конфликт на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он незамедлительно добьётся прекращения конфликта на Украине, который, по его словам, остановить "очень легко". Об этом экс-глава Белого дома сообщил в беседе с телеведущим Такером Карлсоном, которую тот обнародовал в соцсети X (ранее Twitter).

Бывший президент также отметил, что действующий американский лидер не сможет поспособствовать прекращению конфликта из-за некомпетентности. По его словам, Вашингтон "во многом вовлечён" в украинский конфликт, а задача президента США в том, чтобы вытащить страну из него, но Байден предпочитает "фотографироваться на пляже".