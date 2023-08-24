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Регион
Опубликовано 24 августа 2023, 08:02
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Трамп пообещал в случае президентства незамедлительно прекратить конфликт на Украине

Трамп вновь пообещал незамедлительно добиться прекращения конфликта на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он незамедлительно добьётся прекращения конфликта на Украине, который, по его словам, остановить "очень легко". Об этом экс-глава Белого дома сообщил в беседе с телеведущим Такером Карлсоном, которую тот обнародовал в соцсети X (ранее Twitter).

Бывший президент также отметил, что действующий американский лидер не сможет поспособствовать прекращению конфликта из-за некомпетентности. По его словам, Вашингтон "во многом вовлечён" в украинский конфликт, а задача президента США в том, чтобы вытащить страну из него, но Байден предпочитает "фотографироваться на пляже".

Шольц заявил, что возвращение Трампа к президентству в США маловероятно
Шольц заявил, что возвращение Трампа к президентству в США маловероятно

В этом же интервью Трамп заявил, что Байден "не дотянет" до выборов 2024 года. Своё мнение он обосновал тем, что нынешний президент США старше его на несколько лет и к тому же он слаб абсолютно во всех отношениях.

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Иван Косицын
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