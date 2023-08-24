Трамп предположил, что Байден не "дотянет" до президентских выборов в Штатах

Президент США Джо Байден "не дотянет" до выборов 2024 года. Такое мнение высказал его предшественник Дональд Трамп в беседе с телеведущим Такером Карлсоном, которое тот обнародовал в соцсети X (ранее Twitter).

По мнению бывшего американского лидера, действующий глава Белого дома "не дотянет" даже до голосования в 2024 году. Своё мнение он обосновал тем, что Байден старше его на несколько лет и к тому же он слаб абсолютно во всех отношениях.

"Когда он ходит, он не может поднять ноги от земли… На пляже он не может поднять шезлонг… На пляже он выглядит ужасно, не может ходить по песку, это не так сложно", — пояснил Трамп.