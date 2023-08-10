"Сошёл с ума": Трамп заявил, что порочный Байден ведёт США в ад

Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал действующего Джо Байдена "ментальной катастрофой" для США. Соответствующий пост он оставил в своей социальной сети Truth Social.

"Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошёл с ума, безумный сумасшедший. Он — ментальная катастрофа, которая ведёт наше государство в ад!" — подчеркнул Трамп.