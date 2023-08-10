"Сошёл с ума": Трамп заявил, что порочный Байден ведёт США в ад
Трамп: Байден является ментальной катастрофой для Америки
Дональд Трамп (слева) и Джо Байден (справа). Обложка © Getty Images / Alex Wong, © Getty Images / Anna Moneymaker
Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал действующего Джо Байдена "ментальной катастрофой" для США. Соответствующий пост он оставил в своей социальной сети Truth Social.
"Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошёл с ума, безумный сумасшедший. Он — ментальная катастрофа, которая ведёт наше государство в ад!" — подчеркнул Трамп.
Он добавил, что "отвратительные" политики действующей администрации США угрожают Америке.