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10 августа, 18:16

"Сошёл с ума": Трамп заявил, что порочный Байден ведёт США в ад

Трамп: Байден является ментальной катастрофой для Америки

<p>Дональд Трамп (слева) и Джо Байден (справа). Обложка © Getty Images / Alex Wong, © Getty Images / Anna Moneymaker</p>

Дональд Трамп (слева) и Джо Байден (справа). Обложка © Getty Images / Alex Wong, © Getty Images / Anna Moneymaker

Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал действующего Джо Байдена "ментальной катастрофой" для США. Соответствующий пост он оставил в своей социальной сети Truth Social.

"Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошёл с ума, безумный сумасшедший. Он — ментальная катастрофа, которая ведёт наше государство в ад!" — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что "отвратительные" политики действующей администрации США угрожают Америке.

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Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания инициирует расследование в отношении Байдена. При этом экс-президент США обеспокоен возможной фальсификацией демократов на выборах в 2024 году.

Никита Осипов
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