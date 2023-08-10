Трамп обеспокоен возможной фальсификацией демократов на выборах-2024
Трамп призвал не допустить фальсификации итогов выборов в США в 2024 году
Экс-президент США Дональд Трамп считает архиважным не допустить фальсификации результатов выборов 2024 года представителями Демократической партии. Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsMax.
"Мы должны убедиться, что они не пойдут на обман на выборах. Этот вопрос волнует меня больше всего", — сказал он, добавив, что выборы в следующем году — самые важные в истории страны.
Бывший американский лидер также указал на то, что Белый дом уже совершает вмешательство в выборы, выдвигая обвинения против него, и обещал сделать некое объявление.
А ранее стало известно, что новые обвинения против Трампа выдвинут на следующей неделе. По делу о давлении на чиновников Джорджии помимо экс-президента обвинения могут быть предъявлены примерно 20 лицам из его окружения.
flickr.com / Gage Skidmore