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10 августа, 04:18

Трамп обеспокоен возможной фальсификацией демократов на выборах-2024

Трамп призвал не допустить фальсификации итогов выборов в США в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп считает архиважным не допустить фальсификации результатов выборов 2024 года представителями Демократической партии. Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsMax.

"Мы должны убедиться, что они не пойдут на обман на выборах. Этот вопрос волнует меня больше всего", — сказал он, добавив, что выборы в следующем году — самые важные в истории страны.

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Бывший американский лидер также указал на то, что Белый дом уже совершает вмешательство в выборы, выдвигая обвинения против него, и обещал сделать некое объявление.

А ранее стало известно, что новые обвинения против Трампа выдвинут на следующей неделе. По делу о давлении на чиновников Джорджии помимо экс-президента обвинения могут быть предъявлены примерно 20 лицам из его окружения.

Обложка ©

flickr.com / Gage Skidmore

Лариса Сафронова
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