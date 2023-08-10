Трамп обеспокоен возможной фальсификацией демократов на выборах-2024

Экс-президент США Дональд Трамп считает архиважным не допустить фальсификации результатов выборов 2024 года представителями Демократической партии. Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsMax.

"Мы должны убедиться, что они не пойдут на обман на выборах. Этот вопрос волнует меня больше всего", — сказал он, добавив, что выборы в следующем году — самые важные в истории страны.

Бывший американский лидер также указал на то, что Белый дом уже совершает вмешательство в выборы, выдвигая обвинения против него, и обещал сделать некое объявление.