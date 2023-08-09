Новые обвинения против Трампа выдвинут на следующей неделе
На следующей неделе против экс-президента США Дональда Трампа возможно выдвижение новых обвинений. Об этом информирует The New York Times.
Прокурор округа Фултон Фэни Уиллис ранее сообщала, что этот вопрос решат до 1 сентября. Появление перед большим жюри двух последних свидетелей намечено на следующую неделю, после чего будут выдвинуты обвинения.
По делу о давлении на чиновников Джорджии помимо экс-президента обвинения могут быть предъявлены примерно 20 лицам из его окружения.
Напомним, экс-президенту США предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Трамп считает, что ему грозит в сумме 561 год тюрьмы. При этом бывший глава Белого дома уверен, что уголовные обвинения лишь помогут ему выиграть выборы. 3 августа суд отпустил политика под обязательства о явке и соблюдении законов.
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