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9 августа, 02:26

Новые обвинения против Трампа выдвинут на следующей неделе

На следующей неделе против экс-президента США Дональда Трампа возможно выдвижение новых обвинений. Об этом информирует The New York Times.

Прокурор округа Фултон Фэни Уиллис ранее сообщала, что этот вопрос решат до 1 сентября. Появление перед большим жюри двух последних свидетелей намечено на следующую неделю, после чего будут выдвинуты обвинения.

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По делу о давлении на чиновников Джорджии помимо экс-президента обвинения могут быть предъявлены примерно 20 лицам из его окружения.

Напомним, экс-президенту США предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Трамп считает, что ему грозит в сумме 561 год тюрьмы. При этом бывший глава Белого дома уверен, что уголовные обвинения лишь помогут ему выиграть выборы. 3 августа суд отпустил политика под обязательства о явке и соблюдении законов.

Обложка ©

flickr.com / Gage Skidmore

Лариса Сафронова
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