Новые обвинения против Трампа выдвинут на следующей неделе

На следующей неделе против экс-президента США Дональда Трампа возможно выдвижение новых обвинений. Об этом информирует The New York Times.

Прокурор округа Фултон Фэни Уиллис ранее сообщала, что этот вопрос решат до 1 сентября. Появление перед большим жюри двух последних свидетелей намечено на следующую неделю, после чего будут выдвинуты обвинения.