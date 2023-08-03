Суд не стал арестовывать Трампа, отпустив его под обязательство о явке
Суд решил не арестовывать экс-президента США Дональда Трампа и отпустил его под обязательства о явке и соблюдении законов.
При этом бывший глава государства согласился сдаться правоохранителям, если его признают виновным по делу о штурме Капитолия и препятствованию утверждения итогов выборов.
При этом, отправляясь в Вашингтон на заседание суда, политик заявлял, что готов к аресту. Ранее ему выдвинули четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия в январе 2021 года.
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ТАСС/AP Photo/Alex Brandon