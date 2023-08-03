Суд не стал арестовывать Трампа, отпустив его под обязательство о явке

Суд решил не арестовывать экс-президента США Дональда Трампа и отпустил его под обязательства о явке и соблюдении законов.

При этом бывший глава государства согласился сдаться правоохранителям, если его признают виновным по делу о штурме Капитолия и препятствованию утверждения итогов выборов.