Трампу предъявили обвинения о вмешательстве в выборы из-за штурма Капитолия
Экс-президент США Дональд Трамп получил вызов в федеральный суд 3 августа, его обвиняют в том, что через насилие и хаос в Капитолии в январе 2021 года он хотел помешать утверждению результатов выборов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы суда.
Бывшему американскому лидеру предъявляют обвинения по статьям: сговор с целью обмана США, сговор с целью фальсификации показаний свидетелей, сговор против прав американских граждан, воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству. Кроме того, в обвинительном заключении сказано, что у Трампа было шесть сообщников.
Власти уверены, что Трамп, несмотря на поражение на выборах, в течение более чем двух месяцев после их завершения "распространял ложь" о мошенничестве в ходе голосования, зная, что эта информация недостоверна.
Сам Трамп заранее написал у себя в соцсети о намерении прокуратуры предъявить ему новые обвинения по делу о штурме Капитолия. Обращаясь к подписчикам, он назвал себя "вашим любимым президентом".
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