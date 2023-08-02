Трампу предъявили обвинения о вмешательстве в выборы из-за штурма Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп получил вызов в федеральный суд 3 августа, его обвиняют в том, что через насилие и хаос в Капитолии в январе 2021 года он хотел помешать утверждению результатов выборов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы суда.

Бывшему американскому лидеру предъявляют обвинения по статьям: сговор с целью обмана США, сговор с целью фальсификации показаний свидетелей, сговор против прав американских граждан, воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству. Кроме того, в обвинительном заключении сказано, что у Трампа было шесть сообщников.

Власти уверены, что Трамп, несмотря на поражение на выборах, в течение более чем двух месяцев после их завершения "распространял ложь" о мошенничестве в ходе голосования, зная, что эта информация недостоверна.