Трампу предъявили новые обвинения с общим сроком в 20 лет тюрьмы

Новые статьи обвинения экс-президенту США Дональду Трампу предусматривают наказание в виде штрафа и заключения под стражу сроком от пяти до 20 лет, следует из документов суда. Там также указано, что эти обвинения не должны сдвинуть начало процесса, назначенного на 20 мая 2024 года.

Политику предъявлено три новых пункта обвинения. Два из них касаются уничтожения записей с камер наблюдения в его поместье Мар-а-Лаго, третье — умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной Соединённых Штатов.