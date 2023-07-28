Трампу предъявили новые обвинения с общим сроком в 20 лет тюрьмы
Новые статьи обвинения Трампу предусматривают наказание до 20 лет тюрьмы
Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Andrew Kelly-Pool
Новые статьи обвинения экс-президенту США Дональду Трампу предусматривают наказание в виде штрафа и заключения под стражу сроком от пяти до 20 лет, следует из документов суда. Там также указано, что эти обвинения не должны сдвинуть начало процесса, назначенного на 20 мая 2024 года.
Политику предъявлено три новых пункта обвинения. Два из них касаются уничтожения записей с камер наблюдения в его поместье Мар-а-Лаго, третье — умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной Соединённых Штатов.
Максимальное наказание за уничтожение видеозаписей предусматривает 20 лет тюрьмы по каждому из эпизодов, а за удержание документов — десять лет. Вместе с тем каждое из обвинений предполагает штраф в размере $250 тысяч.
Напомним, что экс-президенту США изначально были предъявлены обвинения в хранении секретных документов по 38 пунктам. Трамп заявил о невиновности и напомнил, что в офисе и доме Байдена найдено 1850 коробок секретных файлов, хранившихся там на протяжении многих лет. Конгрессмен-республиканец Энди Биггс также посоветовал американскому правосудию заняться нынешним главой Белого дома. А ранее в деле появился новый обвиняемый — работник по техническому обслуживанию Мар-а-Лаго Карлос де Оливейра.