Трампу предъявлено дополнительное обвинение по делу о секретных документах

Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщается в электронной базе суда Южного округа штата Флорида.

В материалы дела был добавлен 32-й пункт об умышленном удержании документов. Он касается презентации, посвященной военной активности в другой стране".

Кроме того, в деле появился новый обвиняемый — Карлос Де Оливейра. По данным большого жюри, он вместе с Уолтером Найтом намеревался уничтожить запись с камеры видеонаблюдения в поместье Трампа в Мар-а-Лаго летом 2022 года.

Предвыборный штаб Трампа назвал новые обвинения попыткой "семьи Байдена" и контролируемого ей Минюста избавиться от соперника на выборах.