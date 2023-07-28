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28 июля, 00:33

Трампу предъявлено дополнительное обвинение по делу о секретных документах

Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщается в электронной базе суда Южного округа штата Флорида.

В материалы дела был добавлен 32-й пункт об умышленном удержании документов. Он касается презентации, посвященной военной активности в другой стране".

Трампу предъявили обвинения по трём пунктам

Трампу предъявили обвинения по трём пунктам

Кроме того, в деле появился новый обвиняемый — Карлос Де Оливейра. По данным большого жюри, он вместе с Уолтером Найтом намеревался уничтожить запись с камеры видеонаблюдения в поместье Трампа в Мар-а-Лаго летом 2022 года.

Предвыборный штаб Трампа назвал новые обвинения попыткой "семьи Байдена" и контролируемого ей Минюста избавиться от соперника на выборах.

Ранее Лайф сообщал о том, что бывшему президенту США Дональду Трампу грозит арест. Трамп рассказал, что подозревается в причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Юлия Коновалова
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