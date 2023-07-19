Трампу предъявили обвинения по трём пунктам

Бывший президент США Дональд Трамп обвинён американским Минюстом по трём пунктам в связи со штурмом Капитолия. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо ведомства.

В письме содержатся федеральные статьи обвинения в сговоре с целью обмана США и оказания влияния на свидетелей. Трампу также вменяют умышленное поражение в правах под видом соблюдения закона.