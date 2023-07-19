Трампу предъявили обвинения по трём пунктам
NBC: Трампу предъявили обвинения по трём пунктам по делу о штурме Капитолия
Бывший президент США Дональд Трамп обвинён американским Минюстом по трём пунктам в связи со штурмом Капитолия. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо ведомства.
В письме содержатся федеральные статьи обвинения в сговоре с целью обмана США и оказания влияния на свидетелей. Трампу также вменяют умышленное поражение в правах под видом соблюдения закона.
Ранее Лайф писал о том, что бывшему президенту США Дональду Трампу грозит арест. Он рассказал, что подозревается в причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.
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