Трамп заявил, что прокуратура США предъявит ему обвинения из-за штурма Капитолия
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что прокуратура страны в ближайшее время намерена предъявить ему новые обвинения по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Я слышу, что невменяемый [прокурор США] Джек Смит… будет предъявлять ещё одно фейковое обвинение вашему любимому президенту", — сообщил Трамп.
Напомним, ранее бывшему президенту США были предъявлены обвинения в хранении секретных документов по 38 пунктам. Трамп заявил о невиновности и напомнил, что в офисе и доме Джо Байдена найдено 1850 коробок секретных файлов, хранившихся там на протяжении многих лет. Позднее в деле появился новый обвиняемый — работник по техническому обслуживанию Мар-а-Лаго Карлос де Оливейра.