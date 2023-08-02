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1 августа, 21:10

Трамп заявил, что прокуратура США предъявит ему обвинения из-за штурма Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что прокуратура страны в ближайшее время намерена предъявить ему новые обвинения по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Я слышу, что невменяемый [прокурор США] Джек Смит… будет предъявлять ещё одно фейковое обвинение вашему любимому президенту", — сообщил Трамп.

Трампу предъявили новые обвинения с общим сроком в 20 лет тюрьмы

Трампу предъявили новые обвинения с общим сроком в 20 лет тюрьмы

Напомним, ранее бывшему президенту США были предъявлены обвинения в хранении секретных документов по 38 пунктам. Трамп заявил о невиновности и напомнил, что в офисе и доме Джо Байдена найдено 1850 коробок секретных файлов, хранившихся там на протяжении многих лет. Позднее в деле появился новый обвиняемый — работник по техническому обслуживанию Мар-а-Лаго Карлос де Оливейра.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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