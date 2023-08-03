Трамп не признаёт себя виновным в препятствовании утверждению итогов выборов

Бывший президент США Дональд Трамп в начале судебного заседания заявил о своей невиновности по делу о препятствовании утверждению итогов выборов 2020 года. Об этом в "Твиттере" (ныне Х) написал журналист телеканала CBS Скотт Макфарлейн.

"Я буду арестован за вас": Трамп выехал на свой суд в Вашингтон

Напомним, спецпрокурор США Джек Смит предъявил экс-президенту США Дональду Трампу четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия в январе 2021 года. По двум пунктам экс-главе Белого дома грозит до пяти лет, по остальным — до 20 лет лишения свободы.