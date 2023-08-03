"Я буду арестован за вас": Трамп выехал на свой суд в Вашингтон

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил о том, что отправляется в Вашингтон на заседание суда по его делу. Об этом политик заявил в своей социальной сети Truth Social.

"Я отправляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что бросил вызов мошенническим, украденным выборам. Это большая честь, потому что я буду арестован за вас", — говорит Трамп в своей публикации.

Процедура ареста в Штатах не такая, как в РФ, поэтому бывшего американского президента по прибытии в суд арестовывали уже не раз, но он не содержался под стражей, а его свобода никак не ограничивалась, и для этого ему даже не требовалось вносить залог, достаточно было лишь устных обязательств. Скорее всего, речь идёт о том, что в российской судебной практике называют "явкой по вызову".