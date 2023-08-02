"Раньше убивали": Медведев с сарказмом заметил, что Трампу ещё повезло с уголовным делом
Медведев заявил, что неугодного в США Трампа раньше бы просто убили
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прогрессом то, что сегодня в США неугодных политиков пытаются засудить, а не сразу убить. Об этом он написал на английском языке в "Твиттере", комментируя дело экс-президента Штатов Дональда Трампа.
"Раньше неугодных кандидатов в президенты в США просто убивали. Теперь же против них заводят уголовные дела и предъявляют обвинения. Что ж, прогресс налицо", — саркастически отметил Медведев.
Ранее спецпрокурор США Джек Смит предъявил экс-президенту США Дональду Трампу четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который устроили его сторонники 6 января 2021 года. Судебные слушания назначены на 3 августа. По двум пунктам Трампу грозит до пяти лет, по остальным — до 20 лет лишения свободы. В Кремле не стали комментировать очередные обвинения против Трампа.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина