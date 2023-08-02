"Раньше убивали": Медведев с сарказмом заметил, что Трампу ещё повезло с уголовным делом

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прогрессом то, что сегодня в США неугодных политиков пытаются засудить, а не сразу убить. Об этом он написал на английском языке в "Твиттере", комментируя дело экс-президента Штатов Дональда Трампа.