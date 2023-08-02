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2 августа, 13:14

"Раньше убивали": Медведев с сарказмом заметил, что Трампу ещё повезло с уголовным делом

Медведев заявил, что неугодного в США Трампа раньше бы просто убили

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прогрессом то, что сегодня в США неугодных политиков пытаются засудить, а не сразу убить. Об этом он написал на английском языке в "Твиттере", комментируя дело экс-президента Штатов Дональда Трампа.

"Раньше неугодных кандидатов в президенты в США просто убивали. Теперь же против них заводят уголовные дела и предъявляют обвинения. Что ж, прогресс налицо", — саркастически отметил Медведев.

Пресс-служба Трампа сравнила США с нацистской Германией из-за новых обвинений

Пресс-служба Трампа сравнила США с нацистской Германией из-за новых обвинений

Ранее спецпрокурор США Джек Смит предъявил экс-президенту США Дональду Трампу четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который устроили его сторонники 6 января 2021 года. Судебные слушания назначены на 3 августа. По двум пунктам Трампу грозит до пяти лет, по остальным — до 20 лет лишения свободы. В Кремле не стали комментировать очередные обвинения против Трампа.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Татьяна Миссуми
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